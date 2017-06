Zeltlager der Kyffhäuserjugend

Am kommenden Samstag wird um 15 Uhr das 17. Bundesjugendzeltlager des Kyffhäuserbundes in Hattorf eröffnet. Auf dem Sportplatz entsteht für zehn Tage eine Zeltstadt mit mehr als 50 Zelten. Mit dabei sind wieder Freunde aus Bricquebec in Frankreich. Es wird ein...