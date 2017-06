Räte beschließen Beitragserhöhung für Kindergärten

Der Gemeinderat Hörden hat in seiner jüngsten Sitzung eine Erhöhung der Kindergartenbeiträge beschlossen, ebenso wie am Tag zuvor der Hattorfer Rat und bereits in der vergangenen Woche die Wulftener Ratsleute (wir berichteten). Wie Hördens Bürgermeister Henning Kunstin berichtete, sprach sich der Rat für einen gestaffelte Anhebung der Elternbeiträge aus, um einkommensschwächere Haushalte nicht mehr als unbedingt notwendig zu belasten....