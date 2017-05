Pfingstkonzert auf der Louis-Krell-Orgel

Ein Orgelkonzert zum Pfingstfest wird am Sonntag, 4. Juni, ab 18 Uhr in der Ev. Michaeliskirche in Lonau veranstaltet. An der historischen Louis-Krell-Orgel aus dem Jahr 1883 spielt der Kirchenkreiskantor Jörg Ehrenfeuchter Orgelwerke der Barockzeit, der Klassik und der Romantik. ...