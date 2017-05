Auto brennt auf der B 27 vollständig aus

Herzberg Fahrerin konnte das Fahrzeug rechtzeitig am Straßenrand abstellen und blieb unverletzt.

Ein Kleinwagen hat am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Göttingen Feuer gefangen und ist komplett ausgebrannt. Die Fahrerin konnte ihr Auto rechtzeitig am Straßenrand abstellen und verlassen. Sie blieb unverletzt. Brandursache ist laut Polizei Herzberg vermutlich ein technischer Defekt gewesen.

Die Feuerwehr Herzberg wurde gegen 10.40 Uhr alarmiert. Als die Einsatzkräfte am Campingplatz Oderbrücke ankamen, stand der im Heck befindliche Motorraum des Fahrzeugs bereits in Vollbrand, berichtet Markus Herzberg, Sprecher der Feuerwehr. Das Feuer wurde dann von einem Trupp unter Atemschutz gelöscht.

Für die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten musste die Bundesstraße zeitweise gesperrt werden. Vor Ort waren 26 Einsatzkräfte der Feuerwehr Herzberg mit vier Fahrzeugen sowie zwei Beamte der Polizei Herzberg mit einem Streifenwagen. nza