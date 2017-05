Volles Haus auf dem Meierhof in Hattorf

Volles Haus auf dem Meierhof: Die Mitglieder des Hattorfer Vereins für Plattdeutsch und Dorfgeschichte freuten sich über viele Gäste am Sonntag. Für das Dorfmuseum war es die erste Teilnahme am Museumstag, an dem sich auch wieder einige Einrichtungen im Altkreis beteiligten. Der Hattorfer Verein...