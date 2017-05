Einbrecher sind in Hattorf unterwegs

Hattorf In insgesamt sechs Wohnungen zweier Mehrfamilienhäuser in Hattorf versuchten bisher Unbekannte am Dienstag einzubrechen. Die Haus- und Terrassentüren wurden beschädigt, hielten aber Stand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Täterhinweise geben können, sich unter Telefon 05522/5080 zu melden. mel