Über die Anziehungskraft des Salafismus auf junge Leute

Vielen der fast 40 Besuchern lief wohl ein kalter Schauer über den Rücken beim Betrachten des Videomaterials, das Klaus Hartwig, Präventionsreferent von der Polizeiinspektion Northeim/Osterode, anlässlich seines Vortrages am Samstag zum Thema „Salafismus, Islamismus und Extremismus“ in der Seniorenresidenz Stiemerling vorführte. Eingeladen zu dieser Informationsveranstaltung hatte die SPD AG 60 Plus...