DRK Herzberg feiert 112 Jahre Bestehen

Der Herzberger Ortsverein des DRK besteht seit 112 Jahren und möchte dieses Ereignis mit den Herzbergern am Sonntag, 7. Mai, am Tag vor dem Weltrotkreuztag, ab 11 Uhr in der Aula des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums feiern. „Das 112-jährige Bestehen ist für uns ein Grund, uns bei Ihnen allen für die...