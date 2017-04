Esperanto-urbo widmet Dr. Zamenhof zum 100. Todestag einen Platz

Am 14. April 1917 verstarb der Begründer der Weltsprache Esperanto, Dr. Ludwik Lejzer Zamenhof. Mit einer Reihe von Veranstaltungen gedenken Esperanto-Freunde in der ganzen Welt des 100. Todestages des Erfinders der Brückensprache. Am vergangenen Samstag wurde im...