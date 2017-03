Ausstellung im Kindergarten „Kunterbunt“

Vier Wochen lang wurde im Integrativen Kindergartens „Kunterbunt“ fleißig am Projekt „Schlösser und Burgen“ gearbeitet. Das Thema wurde gemeinsam in einer Kinderkonferenz festgelegt. Bereits im vergangenen Jahr haben die Kinder im Rahmen des Projektes „Unsere schöne Stadt“ das Welfenschloss in...