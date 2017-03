Posaunenchor spielt am Bläsersonntag

In der gesamten Hannoverschen Landeskirche wird am Sonntag Laetare – dieses Jahr am 26. März – der Tag der Posaunenchöre gefeiert. Auch der Hattorfer Posaunenchor wird sich beteiligen. Die Lieder sind vom Posaunenwerk ausgesucht und als Auswahl vorgegeben. Der Posaunenchor wird sich durch die...