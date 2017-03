Das Offizium in historischen Kostümen

Hörden Das amtierende Offizium der Hördener Schützen bereitet sich auf das Schützenfest vor. In der Zeit von 16. bis 18. Juni wird das 275-jährige Bestehen der Schützengesellschaft gefeiert. Bereits im Vorfeld nahm das Offizium in Kostümen aus dem Gründungsjahr 1742 an der Karnevalsveranstaltung teil. Die...