Heute große Faschingsdisco in Elbingerode

Elbingerode Die Große Faschingsdisco des Elbingeroder Faschingsclubs EFC steigt heute in der Turnhalle. Beginn ist um 20 Uhr. DJ Melody wird non stop für Stimmung bei den Gästen sorgen. Der Faschingsclub weist darifa hin, dass es für die Party noch Karten an der Abendkasse gibt.