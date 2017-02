Andreas Körner als Kandidat für Landtagswahl nominiert

Der Bad Lauterberger Rechtsanwalt Andreas Körner tritt bei der Landtagswahl 2018 im Wahlkreis 12 (Altkreis Osterode am Harz) für die CDU an. Das ergab die Aufstellungsversammlung am Freitag in der Gaststätte Weißes Ross in Hattorf. Der Saal war bis auf den letzten...