Ab Montag ist die Schnellstraße B 243 einspurig

Die lückenhafte Schallschutzmauer am Ortseingang von Herzberg. Foto: Mark Härtl

Herzberg Die defekte Schallschutzwand am Ortsausgang Herzberg wird kommende Woche repariert. Die Arbeiten werden bis Donnerstag andauern.

In Sachen „kaputte Schallschutzwand“ an der Bundesstraße 243 zeichnet sich nach mehr als anderthalb Jahren ein Happy End ab: Die Verkehrsbehörde des Landkreises Göttingen hat die Stadt Herzberg informiert, dass ab Montag die Instandsetzung erfolgt.

Das dürfte die geplagten Anwohner am Ortsausgang Richtung Osterode freuen, bedeutet jedoch für die Autofahrer auf der Schnellstraße zunächst eine Woche „Zähne zusammenbeißen“: Wie die Verkehrsbehörde mitteilt, werden die Arbeiten bis Donnerstag dauern. Und in dieser Zeit wird in beide Fahrtrichtungen jeweils eine Fahrbahn gesperrt. Es sei mit Beeinträchtigungen des Verkehrs zu rechnen, heißt es vonseiten des Landkreises.

Die Schallschutzmauer an der B 243 am Ortseingang von Herzberg war an einigen Stellen durch bei einem Sturm umgestürzte Bäume beschädigt worden und war seitdem unvollständig geblieben. mb