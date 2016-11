Herzberg Eine unerwartete Entdeckung machte die Polizei in Herzberg, als sie am Samstag gegen 23.15 Uhr auf der Osteroder Straße eine Verkehrskontrolle vornahm. Im Fond eines Autos lag ein Ortsschild mit der Aufschrift Schwiegershausen. Gegen die Insassen, 20 und 30 Jahre alt, wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Das Ortsschild wurde sichergestellt.

