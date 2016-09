Nach 18 Monaten: Lärmschutzwand Herzberg wird erneuert

Die Schäden an der Lärmschutzwand an der B 243 am Ortseingang Herzberg von Osterode kommend sollen schon bald beseitigt werden. Das teilte eine Sprecherin der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar auf Nachfrage mit.

Demnach sei der Auftrag bereits an eine Fachfirma vergeben worden, zudem habe der zuständige Mitarbeiter der Landesbehörde die Wand vor Ort begutachtet und ausgemessen. „Im nächsten Schritt muss der Bewuchs entfernt werden, der sich zwischenzeitlich ausgebreitet hat, danach können die schadhaften Stellen erneuert werden“, so die Sprecherin der Behörde weiter.

Bis zu acht Wochen Arbeitszeit

Je nach Wetter und dem Ausmaß der Schäden würden die Arbeiten bis zu acht Wochen dauern, die Kosten sollen sich auf etwa 30 000 Euro belaufen. Erneuert wird lediglich der Bereich, der bei dem Sturm beschädigt wurde.

Die Lärmschutzwand wurde im April vergangenen Jahres bei einem Sturm von einem umgestürzten Baum beschädigt. Der Baum knickte um und durchbrach die Wand und fiel auf die Bundesstraße. Er musste von der Feuerwehr entfernt werden. Verletzt wurde damals niemand. Der Gesamtschaden, der nach dem Sturm Niklas im Landkreis Osterode entstand, belief sich auf etwa 20 000 Euro.

Seit der Sturm die Wand beschädigte, ist nichts passiert. Einige Anwohner hatten sich in der jüngsten Sitzung des Herzberger Stadtrats über den Zustand beschwert.

Hier sei die Stadt Herzberg „ohnmächtig“ in Bezug auf die Abstellung der Mängel, die seit langem der zuständigen Landesstraßenbaubehörde in Goslar bekannt seien, sagte Bürgermeister Lutz Peters in der Sitzung. nza