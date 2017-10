Andere Sachen bemängeln

Als Berufskraftfahrer und Neu-Bürger von Sieber möchte ich die Oha!-Kolumne im HarzKurier vom Samstag nicht unkommentiert lassen: Im Text wurden zwei „ordnungsgemäß abgestellte Trailer“ am Ortsrand von Sieber als „nicht schöner Anblick“ gebrandmarkt, dabei gäbe es hier wahrlich andere Sachen zu bemängeln.

Was ist mit der Ruine der alten Schleiferei oberhalb Sieber in Richtung Andreasberg oder dem verfallenden Wasserkraftwerk 30 Meter hinter den Trailern? Wie stehen die Harz-Touristen wohl zu dem „schönen Fachwerk-Ensemble“ am Paradies?

Und ich meine nicht das Hotel, sondern alles andere, was da noch so rumsteht und verfällt...

Wenn ich mir das anschaue, was hier so am Wochenende durch das Siebertal an Auswärtigen fährt, meinen Sie da nicht, dass diese Bauruinen, nicht abgesichert oder abgesperrt, teils vermüllt und schon eingestürzt, eher im Gedächtnis der Gäste bleiben als zwei Auflieger?

Die Fahrzeuge stehen dort nie lange, der von Ihnen angesprochene Motorenlärm ist auch nicht von Belang, da es nur wenige Minuten dauert, die Auflieger an- oder abzukuppeln.

Sind wir doch alle froh, dass es immer noch Menschen gibt, die

a) für ihren eigene Lebensmittelpunkt sich ein nettes, kleines Dorf aussuchen und dort sehr gerne wohnen, und

b) sich einen Beruf erwählen, der in Deutschland von der Achtung der Mitmenschen her einzuordnen ist zwischen der Reinigungskraft und dem Schädlingsbekämpfer (ohne diesen Berufsgruppen zu nahe treten zu wollen).

Ein Wochenende für einen Berufskraftfahrer dauert (legalerweise) im Normalfall 45 Stunden und eine Minute. Da ist dann doch jede Minute kostbar...