Das „Saalsterben“ im Harz und anderswo

Es gibt sie noch, die alten Gasthäuser mit Saalanbau. Doch sie werden zunehmend weniger. Manchmal wird nur der Saalbetrieb eingestellt, oft schließt aber auch die gesamte Lokalität.

Wieder geht so ein Stück ländlicher Kultur verloren.

Im Leserbrief vom 12. Juli beschreibt eine Dame aus Osterode ihre Not, eine geeignete Trainingsstätte für ihr liebstes Hobby, den Tanz, zu finden. Sie merkt an, dass bei den noch bewirtschafteten Sälen der Wille der Wirte zur Kooperation oft fehlt. Gastwirte hätten „keine Lust auf zu viel Arbeit“ – und außerdem würde auch noch Saalmiete erhoben. Dazu wollen wir sagen: Liebe Tänzerinnen und Tänzer, Modellbahner und Theatergruppen, Chöre und/oder einfach nur Feierwütige – einen Saal zu unterhalten, kostet Geld.

Es ist nicht damit getan, den Saal aufzusperren. Ein Saal will geputzt, eventuell geschmückt, im Falle einer Tanzveranstaltung beräumt und danach wieder eingeräumt sein, er muss geheizt und mit Strom versorgt werden. Und ein Saal steht nicht für sich allein – Toiletten müssen erst fein gemacht und danach wieder gereinigt werden, Servicepersonal muss zusätzlich eingesetzt werden. Wer soll das alles finanziell tragen? Der Gastwirt? Da müssen wir der Dame aus Osterode dann doch wieder zustimmen – das rechnet sich nicht.

Ja, Vereine müssen knapsen und leiden unter schwindenden Mitgliederzahlen. Aber stellen wir einen Vergleich an: Die Leserin des HarzKurier merkte an, dass sich ein Verein einen Trainingsabend für 50 bis 100 Euro Saalmiete nicht leisten kann. Nehmen wir an, es sind 20 Tänzer an einem Abend. Jeder Tänzer hat pro Abend 2,50 Euro Minimum und fünf Euro Maximum aufzubringen. Sind bei zwei Trainings im Monat maximal zehn Euro pro Tänzer. Der Vergleich: Ein mittelmäßiges Fitnessstudio kostet etwa 30 bis 60 Euro pro Monat, die Miete einer Tennishalle für eine Stunde etwa 15 Euro, eine Stunde golfen – mit etwa 30 bis 40 Euro sind Sie dabei. Eine Stunde Reiten im Gelände kostet etwa 45 Euro, Badminton: eine Stunde Hallenplatz etwa 15 Euro, drei Stunden Eintritt ins Wellness- oder Spaßbad macht etwa zwölf Euro. Und warum kostet das so viel? Weil alle Einrichtungen unterhalten und bewirtschaftet werden wollen. Und weil jemand damit seinen Lebensunterhalt und den Lohn seiner Angestellten erwirtschaftet. Und aus eben diesem Grund müssen Saalbesitzer Saalmieten verlangen – und die sind meist mehr als moderat.