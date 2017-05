Jahrzehntelang nichts unternommen

Hier wird wohl das Rad neu erfunden? Jahrzehntelang wurde hier nichts unternommen in Sachen Denkmalschutz, jetzt nach dem Brand und teilweisen Abriss, was verheerend aussieht, wird nach Denkmalschutz gerufen! Wie beschämend ist das denn? Mich würde interessieren, wie dies bei privaten Einzelpersonen gehandhabt würde? Genau wie in Osterode oder dem Schützenhaus in Lerbach? Dies bezweifle ich sehr stark!

