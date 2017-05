Niemand hinterfragt den Widerspruch

Beim Herzberger „Schulhort“ scheint die Position des Landkreises in einem entscheidenden Punkt falsch dargestellt worden zu sein. Fachbereichsleiter Nienstedt behauptet im ersten HarzKurier-Artikel vom 28. März, der Landkreis wolle sich aus der Finanzierung ganz zurückziehen und auf die vier Förderplätze verzichten. Dem widerspricht Kreissprecher Lottmann: Im Beitrag vom 30. März weist er „entsprechende Darstellungen [...] ausdrücklich als falsch zurück.“ Richtig sei, der Landkreis, der mit seinen vier Plätzen rund 90 Prozent der Gesamtkosten trage, wolle künftig weniger zahlen.

Anknüpfungspunkt für Verhandlungen über eine Neuregelung der Kostenträgerschaft? Mitnichten! Darum geht es im nächsten Artikel am 13. April gar nicht, sondern erneut „wies [Michael Nienstedt] mit Nachdruck darauf hin, dass das Jugendamt des Landkreises den Hortbetrieb [...] Ende Juli einstelle, weil der Landkreis keine Notwendigkeit in der Fortführung des Hortes in seiner jetzigen Form sehe und [...] die Stadt Herzberg zuständig sei.“ Mithin wurde Lottmanns unmissverständliches Dementi ignoriert. Realiter räumt der Landkreis ein, er könne den Förderbedarf auch anders decken, verkündet aber öffentlich ausdrücklich nicht die Aufgabe der vier Plätze. Niemand hinterfragt diesen Widerspruch – weder im Fachausschuss, der den Integrationshort kippt und auf eine Regeleinrichtung unter städtischer Regie reduziert, noch am 10. Mai im Rat, der ohne Gegenstimme und wirkliche Diskussion das Votum bestätigt.