Lieber mit Licht fahren

Zum Autofahren mit Licht am Tag.

Noch haben wir es nicht! Das Gesetz, im Auto mit Licht zu fahren. In Europa ist es in vielen Ländern bereits Gesetz. Wir haben Autobesitzer, die keine Kraftfahrer sind, die sogar im Butterbergtunnel ohne Licht fahren, wenn es nebelig oder schon schummerig ist – alles ohne Licht. Hier geht es nicht um „gut sehen“, sondern um „gesehen werden“. Was denkt der Autofahrer, wenn von zehn Autos mindestens acht bis neun mit Licht fahren? Ich hoffe, dass viele, die mit dem Auto unterwegs sind, meine Zeilen lesen.