Integrativer Kinderhort: Das letzte Wort hat der Rat am 10. Mai

Im HarzKurier-Beitrag vom 30. März wird Kreissprecher Lottmann mit seiner Aussage zitiert, der Landkreis Göttingen habe sogar „Interesse an der Aufrechterhaltung“ des integrativen Hortes „und würde gern weiterhin die vier integrativen Betreuungsplätze belegen“. Und am Schluss des Artikels heißt es, „ein Bedarf von vier Plätzen“, so habe eine Überprüfung des Landkreises ergeben, werde „auch für die Zukunft als angemessen angesehen“. Alles geritzt also aus Landkreissicht - wenn künftig die Stadt Herzberg mehr für die zehn Regelplätze zahlt.

Dass der Landkreis die vier besonders betreuungsbedürftigen Kinder auch anders betreuen kann, ist freilich nachvollziehbar und steht auf einem anderen Blatt. Wäre die Stadt kompromissbereit und willens, die Eigenfinanzierung entsprechend zu erhöhen, würden Ratsmitglieder und Verwaltung damit ihre Wertschätzung für den weit und breit einzigen integrativen Hort zum Ausdruck bringen – und auch den Eltern der „Regelplatzkinder“ dank einer dritten oder gar vierten Kraft eine höhere Betreuungsqualität, die letztlich allen Kindern zugutekäme, gönnen. Im Gegenzug könnte der Rat die Elternbeiträge moderat angeben.

Doch diese bürgerfreundliche Perspektive scheint der Jugend- und Sozialausschuss am 11. April völlig aus den Augen verloren zu haben. Stattdessen wollen die Ausschussmitglieder den einzigen Integrationshort faktisch abschaffen und zusätzlich die Elternbeiträge für die zehn verbliebenen Regelplätze erhöhen - offenbar drastisch.

Ich halte das für inakzeptabel. Warum hat Frau Kalhofer-Graun nicht in der Bürgerfragestunde der Ausschusssitzung nachgehakt? Hat der Ausschussvorsitzende es versäumt, sie auf diese Möglichkeit hinzuweisen?

Das letzte Wort hat der Rat am 10. Mai dazu zu sprechen. Man kann nur hoffen, dass bis dahin Besonnenheit in die Fraktionen Einzug gehalten hat und zahlreiche Eltern in der Bürgerfragestunde dem Rat und der Verwaltung die Leviten lesen.