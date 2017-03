Standort falsch geplant

Die von den Stadtwerken Bad Sachsa aufgestellte Ladesäule in der Marktstraße kann man aus vielen Blickwinkeln betrachten.

Der Standort an sich ist eine Fehlplanung, ein früheres Argument auf Kritik war „der E-Mobilfahrer will sein Auto sehen“.

Eine Ladesäule inmitten des regen Verkehrs aufzustellen, darauf muss man erst mal kommen.

Ein kluger Planer schaut sich um und lernt von erfolgreichen Beispielen, beziehungsweise fragt bei dem Fachmann der Harz-Energie nach.

Also könnte man lernen wollen, dass man Freiraum um das Fahrzeug (Kabel legen) braucht, möglichst ohne Laufpublikum um Kabel und Säule herum.

Wegen der Kfz-Steckdosenanordnung (frontal oder seitlich) und der vier Meter-Kabellänge hat sich ein Standard herausgebildet: Säule stets frontal vor zwei Ladeparkplätzen. In jeder Kommune in Südniedersachsen macht man das ohne Ausnahme so, nur in Bad Sachsa nicht.

Gleiche Kritik gilt der monströsen Beschilderung: Üblich ist einzig ein absolutes Halteverbot mit Ausnahme „ladender E-Mobile“ und immer mit 2-Stunden-Parkscheibe (um Dauerparker mit Ladekabel-Alibi fern zu halten). Weiterhin sollte man, um des sozialen Friedens willen, schon bei der Aufstellung sofort eine Ladekostenabrechnung aktivieren.