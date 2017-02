Stolz auf Unternehmen

Wir Herzberger können stolz auf das über hundertjährige Stahlwerk Pleissner sein. Die Produktionszahlen sprechen für sich: 4 500 Tonnen Stahlguss verlassen das Werk jährlich – das sind imponierende Zahlen. Die 250 Mitarbeiter und 20 Auszubildenden des Werkes mit ihren Familien stützen zugleich auch die Herzberger Infrastruktur mit ihren Einkaufsmärkten, Gewerbebetrieben, Geschäften und Kulturangeboten. So sorgt das Pleissner-Werk mit dafür, dass unsere kleine Stadt am Harzrand lebensfähig und liebenswert bleibt.

Die Ingenieurskunst und das Facharbeiterniveau können sich an Weltstandards messen. Wir Bürger haben allen Anlass, darauf stolz zu sein, ein solches Werk in unserer Stadt zu haben. Dank auch an den Redakteur Martin Baumgartner, der faktenreich und anschaulich die Betriebsabläufe und Handelsströme darstellt, die das Eisen- und Stahlwerk Pleissner auszeichnen.