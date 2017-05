An der Uffe tut sich was

Keine Frage, es gibt Orte, an denen das Leben mehr pulsiert als in Bad Sachsa. Böse Zungen haben früher sogar behauptet, die Leute würden extra zum Sterben nach Bad Sachsa ziehen. Gegen diesen Ruf wehrt sich Bad Sachsa momentan vehement, und festzuhalten bleibt: In der Uffestadt wird einiges...