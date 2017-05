Erlebnismarkt besuchen

Nun ist es also offiziell: Am kommenden Mittwoch startet der neue Erlebnismarkt in Bad Sachsa, der Wochenmarkt 2.0 sozusagen. Vorbei sind damit erst einmal die Diskussionen der vergangenen Wochen und Monate, ob und wie denn wieder Markttreiben gegenüber dem Rathaus stattfinden wird. ...