Kloster steht in der Kritik

So richtig Ruhe kommt in den letzten Wochen nicht in das Thema Kloster Walkenried. Jüngstes Problem ist die Sperrung der Turmstraße, die nun dafür sorgt, dass der Parkplatz des Museums für Autofahrer über den Umweg Unterkloster, für Busse sogar nur über eine lange, zeitintensive Umleitung zu...