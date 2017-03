Gefrustete Geschäftswelt

Die Gewerbetreibenden in Bad Sachsa rebellieren. Nun gut, ganz so weit ist es noch nicht in der Uffestadt – auch wenn der SPD-Fraktionsvorsitzende Ralph Boehm das Vorgehen der Geschäftswelt in Bezug auf die Steuererhöhungen als Aufstand bezeichnete. Es ist vielmehr ein Hilferuf. Die...