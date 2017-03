Schweigende Mehrheiten

Die Erfahrungen von Markus Nierth, dem zurückgetretenen Bürgermeister aus Tröglitz in Sachsen-Anhalt, machen fassungslos. Man fragt sich: In was für einem Land leben wir, wo ein wütender Nazi-Mob einen gewählten Kommunalpolitiker so massiv bedrohen kann, dass der keinen Ausweg sieht, als aus dem...