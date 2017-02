Geregeltes Abstiegschaos

Es könnte so einfach sein. Wer am Ende oben steht, steigt auf, wer unten steht, steigt ab. So zumindest funktioniert es beim Fußball. Ein Austausch zwischen den verschiedenen Ligen ist ständig gegeben. Auch im Abstiegskampf weiß man stets, woran man ist – also welcher Platz auf jeden Fall zur...