Rat will über Hochwasserschutz nachdenken

Das Thema Hochwasser – und vor allem der mögliche Schutz hiervor – war Thema auf der jüngsten Sitzung des Rates der Gemeinde Walkenried. Ein Einwohner aus Wieda wollte aufgrund der schlimmen Vorfälle in der Region wissen, ob es in der Gemeinde entsprechende Vorkehrungen gebe. Bürgermeister Dieter Haberlandt teilte mit, dass man sich in den vergangenen 40 Jahren in Verwaltung und Politik mit dem Thema...