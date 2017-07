Märchengrund schließt vorerst am 1. August

Die Nachricht wird zurzeit vor allem in den Bad Sachsaer Gruppen auf Facebook stark diskutiert. Bärbel Hinrichs, Pächterin des Märchengrunds, hat angekündigt, am 1. August die Pforten der Einrichtung bis auf weiteres zu schließen. Als Grund führt sie in der Nachricht an, dass sie und ihr Mann aktuell den Betrieb aufgrund der Situation mit den anhaltenden Betriebswartung nicht aufrechterhalten könnten. ...