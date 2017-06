Junger Diplomat im Dienst eines großen Kanzlers

Bundeskanzler Helmut Kohl schüttelt Berlinern, die am 22.12.1989 die Mauer am Brandenburger Tor erklommen haben, die Hände.

Bad Sachsa Bad Sachsas Bürgermeister Dr. Axel Hartmann erinnert sich an seine Zeit im Bundeskanzleramt, als Helmut Kohl (†) Deutschland in die Einheit führte.

Dr. Axel Hartmann, Bürgermeister der Uffestadt, arbeitete von 1987 bis 1991 im Bonner Bundeskanzleramt, zunächst in der außenpolitischen Abteilung, dann als Vortragender Legationsrat im Leitungsbereich beim damaligen Bundesminister Rudolf Seiters. Für den HarzKurier erinnert er sich anlässlich des Todes von Altbundeskanzler Helmut Kohl an seine Zeit in Bonn und die aufregenden Wende-Jahre.

„Anfang 1987 erreichte mich in der Deutschen NATO-Vertretung in Brüssel die Nachricht, dass ich ab März im Bonner Bundeskanzleramt in die außenpolitische Abteilung versetzt werde und unter der Leitung von Horst Teltschik zuständig sei für die Beziehungen zu den Warschauer-Pakt-Staaten. Ich ahnte nicht, dass die kommenden vier Jahre zu den spannendsten meiner beruflichen Laufbahn zählen würden“, schildert Hartmann.

„Mir wurde bewusst, dass wir in ein Zeitalter epochaler Entscheidungen und Veränderungen eintreten würden – und dann ging es gleich in unglaublichem Tempo voran.“ Dr. Axel Hartmann, von 1987 bis 1991 im Bonner Bundeskanzleramt tätig

In die Ost-West-Beziehungen war erhebliche Bewegung gekommen: Gorbatschow hatte wenige Monate vorher die Initiative ergriffen, dass die Mittelstreckenraketen SS 20 und Pershing II/Cruise Missiles in Europa gegenseitig auf Null gebracht würden. Ein Erdbeben, das die Grundlinien unserer damaligen Sicherheitspolitik nachhaltig veränderte.

Auch Bundeskanzler Kohl änderte nun die sicherheitspolitischen Grundlinien: Nach der Rückkehr vom Wolfgangsee im Sommer 1987 verkündete er, dass es keine Modernisierung bei den Pershing I-Raketen geben würde, sondern diese Atom-Raketen ersatzlos abgeschafft würden. „Als junger Diplomat, der die entsprechende Vorlage und den ‚Sprechzettel‘, wie wir die Punktationen nannten, mit denen wir dem Kanzler auf Gespräche mit anderen Staatsgästen oder Presseerklärungen vorbereiteten, mitverfasst hatte, war ich mächtig stolz. Mir wurde bewusst, dass wir in ein Zeitalter epochaler Entscheidungen und Veränderungen eintreten würden – und dann ging es gleich in unglaublichem Tempo voran“, berichtet Hartmann. „Im April 1989 wurde ich in den Leitungsbereich des Bundesministers Rudolf Seiters versetzt, der gerade Wolfgang Schäuble nachgefolgt war. Helmut Kohl hatte inzwischen voll realisiert, dass die Politik Gorbatschows – Glasnost und Perestroika – dramatische Veränderungen zum Positiven in den Ost-West-Beziehungen ermöglichten.“ Die Zusammenarbeit mit der Sowjetunion wurde massiv intensiviert, wirtschaftliche Hilfe gewährt und Hundertschaften von Experten in die Sowjetunion entsandt, um beim wirtschaftlichen Auf- und Umbau behilflich zu sein.

„Ich hätte mir gewünscht, dass man auch in Berlin von ihm Abschied nehmen kann. Er hätte es verdient, denn die Deutsche Einheit wird immer mit seinem Namen verbunden bleiben.“ Dr. Axel Hartmann über die Erinnerung an den Altbundeskanzler

Die Tage der DDR waren gezählt

Ganz Europa war im Umbruch und Helmut Kohl hatte das sehr schnell verstanden. Die DDR sei völlig irritiert gewesen, so Hartmann. Als die Ungarn im September 1989 die Grenze für die DDR-Bürger öffneten, war allen klar, dass die Tage der DDR und des Ostblocks gezählt waren. Denn was wäre die DDR ohne Mauer, habe damals sogar Gregor Gysi festgestellt.

Dann ging es Schlag auf Schlag. Am Morgen des 9. November war der Bundeskanzler zum Staatsbesuch nach Polen aufgebrochen, nicht ahnend, dass dies ein historischer Tag würde. Als die Mauer auf war begriff Helmut Kohl sofort, welche Chancen das eröffnete. Hartmann: „Unsere internen Überlegungen blieben streng vertraulich. Den 10-Punkte-Plan, dessen Grundstruktur wir im Kanzleramt erarbeitet hatten, schrieb Hannelore Kohl in der Endfassung auf ihrer Reiseschreibmaschine in Oggersheim. Nicht einmal Genscher wusste Bescheid, als der Kanzler den Plan am 28. November im Bonner Bundestag vortrug.“ Wenige Monate zuvor war der alte Plenarsaal abgerissen und mit dem Neubau des Bundestages begonnen worden. „Selten habe ich im Bundestag so eine knisternde Spannung und absolute Stille vernommen, wie bei der Ansprache des Kanzlers, und als der Oppositionspolitiker Karsten Voigt antwortete: Herr Bundeskanzler, wir stimmen Ihnen in allen Punkten zu, brach frenetischer Jubel aus. Dies war ein erster Meilenstein auf dem Weg zur Deutschen Einheit, auch wenn wir den Begriff damals nicht in den Mund nehmen durften, weil unsere Nachbarn auf das höchste irritiert waren.“

Überzeugungsarbeit

Margaret Thatcher habe auf dem EG-Gipfel in Straßburg Anfang Dezember 1989 über den Tisch gebrüllt: Zweimal haben wir Euch geschlagen, und jetzt seid Ihr wieder da. Und François Mitterrand flog kurzerhand und unprotokollarisch zu Gorbatschow, um ihm das Versprechen abzunehmen, nicht der Deutschen Einheit zuzustimmen. Kohl hat das nicht irritiert. Er hat Mitterrand nach Weihnachten 1989 beim Spaziergang an der Atlantikküste überzeugt, dass Deutsche Einheit und Europäische Union zwei Seiten derselben Medaille sind und das eine nicht ohne das andere geht.

Von vielen intellektuellen Meinungsmachern verspottet, sei Helmut Kohl stets seinem Gefühl gefolgt und war ein gänzlich anderer Kanzler als seine Vorgänger, findet Hartmann. Als er kurz vor Weihnachten nach seinem Besuch in Dresden und der sehr geschickten Rede vor einer unüberschaubaren Masse an DDR-Bürgern vor den Trümmern der Frauenkirche zurückkam, habe er den noch versammelten Mitarbeitern erklärt: Die Deutsche Einheit kommt sehr viel schneller als wir bisher gedacht haben.

„Vor allem weil wir wussten, auf welch wackeligem Stuhl inzwischen Michael Gorbatschow saß, der ja dann auch im August 1991 gestürzt wurde. Kohl und Gorbatschow waren eine einmalige Glückskonstellation. Erst als es vollbracht war haben wir Mitarbeiter wirklich verstanden, welch historischer Umbruch da geschehen war“, sagt Hartmann. „Und es ist für mich noch heute ein besonderes Glücksgefühl, dabei gewesen zu sein.“

Es bleibe das historische Erbe, dass die Menschen in der DDR die Wende ermöglicht haben. Aber genauso klar sei, dass Helmut Kohl diesen Einheitsdrang richtig kanalisiert und mit viel Geschick, aber auch Glück, erfolgreich zu Ende geführt habe. „Das ist und bleibt ebenso wie die Europäische Integration sein großes Verdienst. Und so ist es folgerichtig, dass der offizielle Staatsakt auf Europäischer Ebene in Straßburg erfolgt“, stellt er fest. „Ich hätte mir aber gewünscht, dass man auch in Berlin von ihm Abschied nehmen kann. Er hätte es verdient, denn die Deutsche Einheit wird immer mit seinem Namen verbunden bleiben.“

Altbundeskanzler Helmut Kohl wird am 1. Juli in Speyer beerdigt. Zuvor finden ein europäischer Trauerakt im Europaparlament in Straßburg, ein Trauerkonvoi in Ludwigshafen und ein Trauergottesdienst in Speyer statt. Für die ARD überträgt das SWR Fernsehen ab 17.10 Uhr.