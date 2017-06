Mit Messer auf 47-Jährigen eingestochen

Am Samstagabend kam es in Bad Sachsa zu Streitigkeiten, in deren weiterem Verlauf ein 55-Jähriger mehrfach mit einem Messer auf einen 47-Jährigen einstach. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags. Die Tat ereignete sich gegen 22.30 Uhr vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses in der...