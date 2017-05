Seit 25 Jahren für Zorges Belange aktiv

Das Fischerstechen, die Walpurgisfeier, den Umwelttag, aber auch das Freischneiden des Ortes an sich – all diese Aufgaben übernimmt seit vielen Jahren der Bürgerverein Zorge (BVZ). Am Sonntagnachmittag feierten Mitglieder, Einwohner und Gäste Zorges gemeinsam das 25-jährige Bestehen des Vereins im...