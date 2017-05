Diebe stehlen Tresor aus Friseurgeschäft

Bad Sachsa Großen Schaden haben Einbrecher in einem Friseurgeschäft in der Schulstraße angerichtet. In der Nacht zum Freitag drangen die Unbekannten durch eine aufgebrochene Hintertür in den Laden ein. In einem Büroraum fanden sie in einem Schrank einen kleinen schwarzen Safe und eine Bargeldkasse, in denen sich mehrere Hundert Euro Bargeld befanden, die sie mitnahmen. Der Schaden wird mit etwa 2 000 Euro beziffert. Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim/Osterode hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 bei der Polizei in Northeim zu melden.

