Diebe brechen in Zorger Destillerie ein

Sie brachen eine Tür auf und machten sich im Inneren zu schaffen: Unbekannte Täter sind zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag in eine Zorger Destillerie am Elsbach eingebrochen. Von der Walkenrieder Straße aus haben sie laut Polizei eine Nebeneingangstür aufgebrochen und gelangten so ins Gebäude.

Im Inneren durchwühlten die Täter diverse Schränke und Schubfächer in mehreren Räumen und entwendeten unter anderem einen anthrazitfarbenen Tresorwürfel samt Bargeld, teilt die Polizei Bad Lauterberg mit.

Aufgrund des nicht unerheblichen Gewichts des Tresors dürfte laut Polizei der Abtransport mit mehreren Personen in ein in unmittelbarer Tatortnähe abgestelltes Fahrzeug erfolgt sein.