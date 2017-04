Sachsaer Gewerbetreibende fordern Antworten zum Thema Steuern

Eine Menge Arbeit haben die Organisatoren der Bürgerversammlung an die Verantwortlichen in Politik, Verwaltung und der Städtischen Gesellschaften in Bad Sachsa übergeben. Insgesamt 21 Fragen umfasst der Katalog, den Bürgermeister Dr. Axel Hartmann gestern Mittag in Empfang nahm. Behandelt werden darin die mehrere Millionen Euro schweren Hilfen zur Sanierung der Bädergesellschaft bzw. des Salztal Paradies...