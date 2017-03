Klönen und Spielen auf dem Pfaffenberg

Bad Sachsa . Zu einem besonderen Klönabend laden die Verantwortlichen des Seniorenheims am Pfaffenberg am morgigen Donnerstag, 30. März, alle interessierten Senioren in ihre Einrichtung ein. Unter dem Motto „Wir spielen Gesellschaftsspiele“ können die Teilnehmer ihrem Spieltrieb freien Lauf lassen. Bei Kaffee...