Kinderchor führt Sing- spiel zu Luthers Ehren auf

Bad Sachsa Am heutigen Samstag, um 15 Uhr, werden in der St. Nikolai-Kirche die Kinder des Kinderchores der Gemeinde ein kleines Singspiel zum diesjährigen 500. Jubiläum des Thesenanschlages Martin Luthers an die Schlosskirche in Wittenberg aufführen. Die Kinder singen und spielen die Geschichte, in der...