Walkenrieder Wehr lädt zu Ball

Walkenried Die Feuerwehr Walkenried lädt zum Feuerwehrball am Samstag, 4. März, in das Freizeitzentrum ein. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Für Unterhaltung sorgt die Tanzband Feeling sowie Vorführungen einzelner Feuerwehrgruppen. Restkarten gibt es noch in Veras Kiosk und an der Abendkasse.