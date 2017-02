Stadtrat verabschiedet Haushalt mit großer Mehrheit

Im Ton gemäßigt, aber in der Sache entschieden: Die Sitzung des Stadtrates am Donnerstag machte deutlich, dass die Vorstellungen über den künftigen Kurs der Uffestadt weit auseinandergehen. Am Ende wurde der Haushalt 2017 bei sieben Gegenstimmen und einer Enthaltung dann doch verabschiedet....