Winterdienst funktioniert trotz Problemen

In der Schützenstraße wurde Freitag der Schnee an den Straßenrändern abgefräst. Foto: Thorsten Berthold

Bad Sachsa Fahrzeugausfälle und extreme Witterung stellen die Mitarbeiter des Bauhofes in Bad Sachsa vor große Herausforderungen.

Es ist ein Thema, das jedes Jahrs aufs Neue in Bad Sachsa heiß diskutiert wird – insofern Schnee fällt. Die Rede ist natürlich vom Winterdienst. Auch wenn in den vergangenen Tagen keine neuen Schneefälle zu verzeichnen waren, sind zahlreiche Einwohner und Hausbesitzer mit der Art und Weise, wie bislang im Stadtgebiet geräumt wurde alles andere als einverstanden.

Im zuständigen Bau- und Ordnungsamt der Stadt gibt man auch zu, dass der Winterdienst nicht ganz wie erwartet verlaufen sei, betont aber auch, dass mehrere Faktoren zusammengetroffen seien, die man selbst nicht beeinflussen konnte.

„Die Harzer haben verlernt, mit dem Winter umzugehen.“ Stefan Spieweck, Bauamtsleiter, zu den Problemen im Winterdienst

Drei Fahrzeuge ausgefallen

Wie der neue Bauhofsleiter Daniel Kunkel betont, seien ausgerechnet im Vorfeld des schneereichen Wochenendes Anfang des Monats drei Räumfahrzeuge sowie die Schneefräse ausgefallen. „Ich habe umgehend versucht, andere Fahrzeuge zu bekommen, doch es war nichts zu machen.“ Selbst bis in den Raum Hildesheim habe er Anfragen gestellt, alle ergebnislos. Glücklicherweise habe man ein Multicar von den Stadtwerken ausleihen können, um einen Teil zu kompensieren.

Nicht vergessen, so Kunkel weiter, dürfe man auch, dass drei Mitarbeiter des Bauhofes erstmals im Winterdienst arbeiten würden, diese somit auch erst lernen müssten, wie man richtig räumt und das Fahrzeug einsetzt.

Der dritte Punkt sei, dass dieser Winter deutlich härter ausfalle als in den Jahren zuvor. Auch dem müsse man Rechnung tragen.

Hauptstrecken waren geräumt

Daniel Kunkel wie auch Stefan Spieweck, Leiter des Bau- und Ordnungsamtes geben zu, dass somit insgesamt der Winterdienst nicht so zufriedenstellend gelaufen sei, wie man es sich selbst erhofft habe. Dass vonseiten des Bauhofes bzw. der Stadt aber gar nichts getan werde und Straßen und Wege unpassierbar sein, wie es zum Teil in Foren bei Facebook heiß diskutiert wird, verneinen beide vehement.

„Die Hauptverkehrsstraßen, neuralgische Punkte wie zum Beispiel die Jugendherbergsstraße, die Bushaltestellen und Ähnliches haben wir immer freigehalten“, betont Kunkel ausdrücklich.

Schnee wird abgefahren

Der Bauhofsleiter verweist auf die entsprechenden Prioritätenlisten, nach denen der Winterdienst seit Jahren verfahre. Dies sei auch der Grund, warum zuerst die wichtigsten Strecken geräumt und in den Nebenstraßen der Schnee zum Teil länger liegen geblieben ist.

Aber auch hier arbeite man an Lösungen: Seit Donnerstag wird mit großem Aufwand in verschiedenen Nebenstraßen und an markanten Punkten der Schnee abgefräst und mit Treckern abgefahren.

In diesem Zusammenhang weisen beide auch auf das Problem der sogenannten Laternenparker hin. „Die Menschen räumen oft nicht ihr Grundstück frei, sondern den Platz an der Straße unter einer Laterne“. Die dort geparkten Autos würden aber dafür sorgen, dass die Schneepflüge mit ihren breiten Schilden nicht mehr durchkämen.

Für Stefan Spieweck gibt es trotz aller zum Teil berechtigten Kritik zum Winterdienst aber auch ein klares Fazit: „Die Harzer haben verlernt, mit dem Winter umzugehen.“

RECHTLICHE GRUNDLAGEN DES WINTERDIENSTES Die Räum- und Streupflicht beginnt an Werktagen nicht vor 6.30 Uhr und an Sonn- und Feiertagen aufgrund des geringeren Verkehrsaufkommens nicht vor 9 Uhr (Urteil vom Oberlandesgericht Oldenburg vom 28.09.2001). Mit Beginn des Berufsverkehrs müssen Hauptverkehrs- und Ordnungsstraßen für die Allgemeinheit nutzbar sein. Die Räumpflicht endet mit dem Rückgang des allgemeinen Tagesverkehrs gegen 20 Uhr (Urteil vom Bundesgerichtshof vom 03.05.1984). Die Räumpflicht geht nicht so weit, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit die Straßen von Schnee und Glätte freigehalten werden müssen (Urteil vom Oberlandesgericht Oldenburg vom 28.09.2001).

Berthold, Thorsten