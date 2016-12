Herrenlose Katze auf dem Käseberg gefunden

Wieda Auf dem Käseberg wurde am Montag eine herrenlose Katze aufgegriffen. Es handelt sich um einen großen, schwarzen Kater. Das Tier ist ausgewachsen, aber noch jung, vermutlich etwa ein Jahr alt. „Leider ist er unkastriert und auch nicht gechippt oder anders gekennzeichnet. Der Kater ist aber sehr menschenbezogen, gepflegt, gut ernährt und überhaupt nicht scheu, so dass er mit Sicherheit ein Zuhause hatte oder hat. Wir suchen nun den Besitzer“, betont Dr. Nicole Blase. Der Kater bleibt, bis sich jemand meldet, in der Tierarztpraxis Blase in Walkenried, Telefon 05525/855.

