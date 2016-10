Winterdienstgebühr sinkt auf 91 Cent pro Frontmeter

Gute Nachrichten für die Hauseigentümer in der Samtgemeinde Walkenried: die Winterdienstgebühr sinkt. Einstimmig beschloss der Rat der Samtgemeinde in seiner Sitzung am Donnerstagabend, die Kosten auf 91 Cent pro Frontmeter herabzusetzen. Bei der erstmaligen Berechnung der Gebühr im vergangenen...