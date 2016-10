Stadt sucht Investor für Liftanlage

Auch wenn der erste Schnee noch nicht gefallen ist: Die Frage, ob es in diesem Jahr alpinen Wintersport auf dem Ravensberg in Bad Sachsa geben kann, wird momentan heiß in der Uffestadt diskutiert. Bürgermeister Dr. Axel Hartmann und Martin Völz, Geschäftsführer der Bad Sachsa Holding, die unter...