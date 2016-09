Zwischen Mangel und Überfluss: Tafel sorgt für Ausgleich

Seit zehn Jahren kümmern sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Tafel in Bad Sachsa um den Ausgleich zwischen Überfluss und Mangel, in dem sie Lebensmittel an Bedürftige, die in Armut leben oder unmittelbar von ihr bedroht sind, verteilen. Zehn Jahre, in dem sich die heute 19 Ehrenamtlichen für die Lebensmittelrettung und das soziale Engagement einsetzen. „Das sind zehn Jahre, in denen wir nicht immer nur Freunde hatten“, weiß Silke Müller, Vorsitzende der Sachsaer Tafel. Aber umso stolzer sei sie darauf, sich all die Jahre am Ort gehalten und unzähligen Menschen geholfen zu haben. „Ja, dem ein oder anderen vielleicht sogar einen Herzenswunsch erfüllt zu haben“, führt Müller weiter aus.

Diesen Anlass wollen die Ehrenamtlichen mit einem Tag der offenen Tür am 14. Oktober ab 11 Uhr feiern, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Arbeit bei der Tafel nicht immer ganz einfach war – und auch nicht immer ganz dankbar, denn die Tafel in der Uffestadt zu etablieren, sei ein Kraftakt gewesen, weiß die Vorsitzende. „Man wird schon ganz schön gefordert.“

Zahlreiche Unterstützer

Mittlerweile aber könne sich die Organisation auf zahlreiche Unterstützer – sowohl privat als auch gewerblich – verlassen und neben der zahlreichen Lebensmittelspenden aus Märkten, Bäckereien, Heimen und Hotels von Ellrich bis nach Bad Lauterberg auch immer wieder auf finanzielle und materielle Spenden aller Art stützen.

So seien die zahlreichen Großkühlschränke der Harz Energie eine besonders wichtige Schenkung gewesen, erklärt Müller. „Ohne die Kühlschränke wären wir gar nicht handlungsfähig.“ So gelten auch für die Tafelausgaben keine anderen Bestimmungen als für normale Lebensmittelgeschäfte. „Die Kühlkette darf auch bei uns nicht unterbrochen werden.“ Aus diesem Grund sei auch die Anschaffung des Kühltransportfahrzeuges mittels Pfandspenden unabdingbar gewesen, um die Lebensmittel fachgerecht von den Märkten zur Tafel zu transportieren.

Für die 17 Damen und zwei Herren, die bei der Sachsaer Tafel tätig sind, gelte vor allem eine Regel: „Wir geben nur das aus, was wir selbst noch essen würden“, erklärt Müller. Aus diesem Grund seien die Ehrenamtlichen – die seit einiger Zeit auch von drei syrischen Flüchtlingen unterstützt werden – täglich im Einsatz, um die Waren aus den Märkten abzuholen, zu sortieren, zu kontrollieren und entsprechend zu verstauen. Fertige Kisten packe man für die Bedürftigen jedoch nicht. „Unsere Kunden bekommen das, was sie möchten, damit wir nicht Gefahr laufen, dass Lebensmittel an einer Stelle umkommen, wenn sie an anderer Stelle gebraucht würden.“

Bundes- und Landesverband

Da die Bad Sachsaer Tafel an den Bundes- und Landesverband wie auch dem Tafelverbund mit Sitz in Northeim angeschlossen ist, gibt es hin und wieder die Möglichkeit, eben solche Spenden, die die Niedersachsen-Tafel erhalten hat, zusammen mit den anderen Tafeln des Verbundes in Northeim abzuholen. „Das sind dann vor allem Lebensmittel, die wir eher selten bekommen.“ Als Beispiele nennt sie Wurst und Käse oder Öl und Butter.

Aus Gründen der Fairness sammelt Müller gerade solche Waren wie Butter, bis sie genug zusammen hat, um alles zusammen ausgeben zu können. „Es geht darum, dass eine gewisse Gerechtigkeit herrscht. Wir wollen nicht, dass nur ein Kunde ein Stück Butter erhält.“

Insbesondere in der Weihnachtszeit aber mehren sich die Spenden, weiß die Vorsitzende, und freut sich über die Spendenbereitschaft. „Ohne Spenden gäbe es nun einmal keine Tafel, das ist so“, gibt sie zu bedenken.

Ein Glück im Unglück sei da, dass täglich mehrere Tonnen Lebensmittel von den Märkten aus etwaigen Gründen weggeschmissen werden müssten, „obwohl die Sachen wirklich noch gut und verwendbar sind“. Davon profitiert die Tafel – und sorgt so für den Ausgleich zwischen Überfluss und Mangel. „Wir kümmern uns darum, dass das Essen dahin kommt, wo es hingehört“, sagt Müller. Dabei würden keine Lebensmittel hinzugekauft, alles, was ausgegeben werde, sei durchweg gespendet: „Das ist unsere Richtlinie“.

Gerechtigkeit und Teilhabe

Seit jeher stehe die Tafel für Nachhaltigkeit, Humanität, Gerechtigkeit und Teilhabe und für soziale Verantwortung ein – und seit zehn Jahre fasziniere dieses Leitbild Silke Müller.

„Ich lernte damals über den DRK-Kreisverband Dr. Hartmut Hermann von der Osteroder Tafel kennen und war begeistert von dem, was er da in Osterode geschaffen hatte“, erinnert sich die Vorsitzende. Mit den zahlreichen Senioren und dem Wissen über die Auslastung des Sozialamtes war Müller damals sicher: Eine Tafel ist auch in Bad Sachsa notwendig. Das Interesse an der Arbeit der Tafel sei groß gewesen, auch wenn zuerst nicht alle der Meinung gewesen seien, dass die Notwendigkeit in der Uffestadt gegeben war. „Dennoch waren damals 42 Interessierte dabei, als wir uns nach der Gründung im September 2006 präsentierten.“

Notwendigkeit der Arbeit

Dass eine Tafel in Sachsa tatsächlich vonnöten war, bewiesen die vielen Besucher. „Die erste Zeit ist es immer und immer mehr geworden, irgendwann stagnierte aber die Zahl unserer Kunden.“ Seit einer Weile aber sinke die Zahl derer, die die Arbeit der Tafel tatsächlich in Anspruch nehmen. „Dabei haben wir aber so viele Kapazitäten, dass es für alle reicht.“ Um den Menschen entgegenzukommen, haben die Ehrenamtlichen sogar einen weiteren Ausgabetag eingerichtet – neben dienstags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr öffne man die Tafelausgabe jetzt auch freitags von 12 bis 13 Uhr. „Das bedeutet zwar mehr Arbeit, aber das machen wir gerne, auch, um etwaigen Berührungsängsten entgegenzuwirken.“

Müller sorgt sich zudem um falsche Bescheidenheit der Bedürftigen: „Auch, wenn jemand 900 Euro bekommt, ist er bei uns gerne gesehen. Bei den heutigen Preisen sind diese 900 Euro immer noch zu wenig, um zu leben.“ Denn das Konzept der Tafel würde oft falsch verstanden: „Menschen, die zu uns kommen, sparen an den Lebensmitteln, die sie hier erhalten. Von dem, was übrigbleibt, können sie sich Dinge kaufen, die sie sich sonst nicht leisten könnten. Darum geht es.“

Hose, Melina