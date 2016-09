Wintersportverein sorgt sich um Erhalt des Skiliftes

Der Ravensberg und seine touristische Nutzung sind seit Monaten eines der beherrschenden Themen in Bad Sachsa. Während Verwaltung und Politik sich Gedanken darüber machen, wie man mit Hilfe eines Investors auf der Bergkuppe ein Leuchtturmprojekt schaffen kann, prangern die Verantwortlichen des Wintersportvereins Bad Sachsa an, dass man im Rathaus und bei den Städtischen Gesellschaften keinerlei Interesse am dort bestehenden Skigebiet...