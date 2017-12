Bad Lauterberg Auf glatter Straße geriet ein 79-jähriger Autofahrer aus der Gesamtgemeinde Hattorf auf seiner Fahrt von Barbis nach Bartolfelde am Montagmorgen gegen 10.15 Uhr ins Schleudern und rutschte eine Böschung an der Barbiser Straße hinab. Dadurch entstand am PKW ein Schaden von etwa 2 000 Euro, der Autofahrer und seine 79-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen, teilt die Polizei mit.

